«Застали врасплох»: Киев обещает решить проблему реактивных «Гераней», но просит время

Украине потребуется ещё три-четыре месяца, чтобы наладить производство достаточного количества дронов-перехватчиков против российских реактивных «Гераней».
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