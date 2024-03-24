В Ленобласти охранник перевел аферистам 2,3 млн рублей

Житель Ленобласти лишился крупной суммы после звонка аферистов. Об этом сообщает 78.ru. По словам самого 67-летнего охранника из деревни Кикерино, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ.
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