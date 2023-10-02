В России возможна приватизация железных дорог в «некоем формате»

РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.