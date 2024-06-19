О тайной масштабной переброске авиации НАТО, ТЯО у польской границы и грандиозная стройке США на Украине – инсайдеры о реальных угрозах

Вашингтон официально ищет инвесторов для организации грандиозной стройки на территории Украины – планируется реконструировать железнодорожную инфраструктуру до польской границы, которая может затянуться из-за сложности и объёма работы.
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