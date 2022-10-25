Военное обозрение

3 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    Откуда берутся такие уроды ? Кто их и чему учит ??? Кто их зомбирует ???В Екатеринбурге з...
  • Наталья Павлова
    Во время отсидки в бомбоубежище принял решение Штанмайер поставить дополнительную партию САУ PzH 2000 и РСЗО Mars II?...Посетивший Киев Ш...
  • Наталья Павлова
    А кто-то надеялся, что авторы этой провокации поведут себя иначе? Что будут каяться и давать обещания не допустить ни...МИД РФ: Выступлен...

Нужны ли России иранские тактические ракеты?

Нужны ли России иранские тактические ракеты?

«The Washington Post» очень прилично взбаламутила читателей, молодцы, умеют. Речь шла о том, что Иран собирается поставлять России свои оперативно-тактические ракетные комплексы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх