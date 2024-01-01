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Военное обозрение

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СБУ опубликовала видео, на котором морской дрон ведёт огонь из огнемётной системы якобы по российскому кораблю

СБУ опубликовала видео, на котором морской дрон ведёт огонь из огнемётной системы якобы по российскому кораблю

Украинский морской беспилотник ведёт огонь по российскому кораблю: с такими комментариями в сети появилось видео от СБУ.

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