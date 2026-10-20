«Коридор до Запорожья»: почему освобождение Омельника имеет такое важное значение Буднично, если не сказать практически бесшумно, появились сообщения о взятии населённого пункта Омельник на Запорожском направлении.
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