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Американская пресса: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

Американская пресса: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

В обозримом будущем США, если американской администрации не удастся заручиться поддержкой конгресса, более не смогут передавать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону Киева.

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