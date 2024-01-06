Американская пресса: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot

В обозримом будущем США, если американской администрации не удастся заручиться поддержкой конгресса, более не смогут передавать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)