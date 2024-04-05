Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр Цапенко
    Там не клуб, а сборище пидарасов"Нормандия-Неман"...
  • Malina
    Вот и надо об'единять Европу лозунгом:" Бей извращенцев - спасай Европу!""Нормандия-Неман"...
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"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

Интересная жизнь с Vera Star В Новосибирске произошел весьма показательный случай, который лишний раз доказывает, что не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом, особенно если ты привык посещать мечеть.

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