Детей мигрантов обвинили в травле русских учеников из новосибирской школы

До чего докатились! Даже детей не можем защититить от иностранных хулиганов. Какие -то дебаты, обсуждения вместо немедленного наказания и выдворения из страны. И вообще никаких семей мигрантов Россия не должна содержать. Отработал-домой! К семье! В стране полный бардак "толерантный".И это в то время когда на войне гибнут наши лучшие ребята, когда идет война .

tsan tsan

Мне непонятны жалобы, что несколько детей мигрантов могут терроризировать остальных детей. Так вообще не местных мальчиков ? Стоит один только раз дать хороший отпор таким наглецам и успокоятся все и надолго. Родители для удобства перевели моего внука в другую школу. Там осторожно намекнули, что в школе бывают случаи приставания к новеньким и попытки вымогательства со стороны детей мигрантов. На второй день трое таких попросили внука пойти в конец коридора "на поговорить". Эти дурачки не знали, что внук начал заниматься самбо на два года раньше, чем стал посещать обычную школу . После "разговора" эти трое проследовали строем в кабинет директора под присмотром внука и там пообещали больше не нарушать ничего. Через полгода директор сочла нужным на родительском собрании поблагодарить невестку за сына, благодаря которому в школе многие безобразия прекратились А ведь он никого не побил, только один раз показал уверовавшим в своей безнаказанности хулиганам , что безнаказанность может кончится. Всего один раз, но жёстко.