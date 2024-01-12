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Детей мигрантов обвинили в травле русских учеников из новосибирской школы

Родители учеников новосибирской школы массово жалуются на буллинг со стороны детей мигрантов. Агрессивные подростки выходцев из Средней Азии пытаются установить «свои порядки» в учебном заведении.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
До чего докатились! Даже детей не можем защититить от иностранных хулиганов. Какие -то дебаты, обсуждения вместо немедленного наказания и выдворения из страны. И вообще никаких семей мигрантов Россия не должна содержать. Отработал-домой! К семье! В стране полный бардак &quot;толерантный&quot;.И это в то время когда на войне гибнут наши лучшие ребята, когда идет война .
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10 час.
tsan tsan
Мне непонятны жалобы, что несколько детей мигрантов могут терроризировать остальных детей. Так вообще не местных мальчиков ?  Стоит один только раз дать хороший отпор таким наглецам и успокоятся все и надолго.                                                  Родители  для удобства перевели  моего внука в другую школу. Там осторожно намекнули, что в школе бывают случаи приставания к новеньким  и попытки вымогательства со стороны детей мигрантов.  На второй день трое таких попросили внука пойти в конец коридора &quot;на поговорить&quot;. Эти дурачки не знали, что внук  начал заниматься самбо на два года раньше, чем стал посещать  обычную школу .  После &quot;разговора&quot; эти трое  проследовали строем в кабинет директора под присмотром внука и там пообещали больше не нарушать ничего. Через полгода директор  сочла нужным на родительском собрании поблагодарить невестку за сына, благодаря которому в школе многие безобразия прекратились А ведь он никого не побил, только один раз показал  уверовавшим в своей безнаказанности хулиганам , что безнаказанность может кончится. Всего один раз, но жёстко.
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9 час.
MS
Mikhail Stepanov
Дубасить этих детей чурбанских без всякой жалости, учитывая , что их так воспитывают дома, заодно и родителей! И гнать потом в шею из страны!
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7 час.

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