Зимние забавы на Ангарском перевале обернулись травмой головы

5-летняя девочка получила травму, катаясь на сноутюбинге. «Спасатели провели родителей и ребенка в стационарный пост, где наложили холодный компресс к поврежденному месту и вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщили в МЧС Республики Крым.