Зимние забавы на Ангарском перевале обернулись травмой головы

5-летняя девочка получила травму, катаясь на сноутюбинге. «Спасатели провели родителей и ребенка в стационарный пост, где наложили холодный компресс к поврежденному месту и вызвали скорую медицинскую помощь», — сообщили в МЧС Республики Крым.
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