Популяция летучих мышей в Кунгурской пещере изучается по голосу

Популяция летучих мышей в Кунгурской пещере исследуется учеными из Горного института УрО РАН. Для отслеживания этих таинственных существ специалисты используют ультразвуковые детекторы, которые записывают голоса животных.
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