Плоскорез для борьбы с травой на грядках из шампура и черенка лопаты

Эта самоделка наверняка пригодится всем дачникам! Для неё вам понадобится совсем немного: шампур для мяса и черенок от лопаты! В результате получится плоскорез, которым легко и быстро убирать траву на грядке.
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