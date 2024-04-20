В честь 75-летия Аллы Пугачевой, отмеченного на Кипре, многие известные личности России выразили свои поздравления певице, что вызвало значительный общественный резонанс.
Все предатели России собрались в одном месте: кто приехал на день рождения Пугачёвой?
Комментарии
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Сергей Николаев
Подохнет Оно и не жалко! Было, но прошло!
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9 час.
Л
Людмила
А это что !!!??? Мудали на груди.
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5 час.
Катерина
"Также вызвал интерес подарок от Ксении Собчак – документальный фильм о Пугачевой, который, несмотря на отсутствие интервью с самой певицей, содержал множество положительных отзывов от ее друзей и коллег."------------------------------------------------ Не поняла... Так это опять Собчак слила всех алкиных поздавленцев?
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2 час.
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