Все предатели России собрались в одном месте: кто приехал на день рождения Пугачёвой?

Подохнет Оно и не жалко! Было, но прошло!

Катерина

"Также вызвал интерес подарок от Ксении Собчак – документальный фильм о Пугачевой, который, несмотря на отсутствие интервью с самой певицей, содержал множество положительных отзывов от ее друзей и коллег."------------------------------------------------ Не поняла... Так это опять Собчак слила всех алкиных поздавленцев?