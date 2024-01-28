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Несекретные материалы

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Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО, где она столкнулась с непростой ситуацией. Она откровенно призналась, что не в состоянии погасить долги перед государством, которые составляют более миллиарда рублей.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Девка, конечно, коза, но приставы - ваще уголовники. На бабкину пенсию они даже смотреть не в праве. По уму бабке нужно взять выписку со счета о приходе средств, оттащить в приставятник с заявой о незаконной блокировке.
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