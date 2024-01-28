Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Алексей Васильев

Девка, конечно, коза, но приставы - ваще уголовники. На бабкину пенсию они даже смотреть не в праве. По уму бабке нужно взять выписку со счета о приходе средств, оттащить в приставятник с заявой о незаконной блокировке.