Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Исломиддина задержали, и суд оперативно вынес решение о выдворении из России"

"Исломиддина задержали, и суд оперативно вынес решение о выдворении из России"

В Челябинске суд принял решение о об административном выдворении за пределы Российской Федерации 24-летнего иностранного гражданина.

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Комментарии
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Серж Южанин
А перед выдворением - еще и наказать, дабы сам всю жизнь помнил и другие чурки чтобы знали!!!
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8 час.
Александр Симаков
Вы понятнее не можете выражаться? Кто &quot;правильно и сделал&quot;- мигрант или суд?  Если Вы имеете ввиду, что суд &quot;правильно и сделал&quot;, выдворив мигранта - то я с Вами согласен&quot;. Если Вы подтверждаете правоту мигранта, то я задам Вам всего один вопрос: Как бы Вы реагировали, если бы мигрант тоже самое сделал бы в отношении Вас? Нупример, у них в кишлаке  все мужчины ходят с бородами, а Вы, судя по аватару без бороды... Непорядок!
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4 час.
Россиянин
У них в кишлаке, все ходят бритыми. Если небритый, то сразу вызывает подозрение: А не террорист ли часом? Поэтому среди своих, ведут себя тише воды, ниже травы. Могут ведь и побить если что. Это они у нас быкуют, пытаясь казаться эдакими ухарями. Набожными и тд. Ну а в Ташкенте например, девушки ходят без всяких хиджабов и платков. Тюбетейку только носят. А вот у  нас становятся якобы верующими да набожными на всю катушку и жен заставляют хиджаб носить. Там у себя, они не смеют даже косо посмотреть на женщин. Могут схлопотать от её братьев так, что перьев не соберут. Заставят штаны снять через голову, за оскорбление женщины.
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1 час.

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