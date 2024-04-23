"Исломиддина задержали, и суд оперативно вынес решение о выдворении из России"

Вы понятнее не можете выражаться? Кто "правильно и сделал"- мигрант или суд? Если Вы имеете ввиду, что суд "правильно и сделал", выдворив мигранта - то я с Вами согласен". Если Вы подтверждаете правоту мигранта, то я задам Вам всего один вопрос: Как бы Вы реагировали, если бы мигрант тоже самое сделал бы в отношении Вас? Нупример, у них в кишлаке все мужчины ходят с бородами, а Вы, судя по аватару без бороды... Непорядок!

Россиянин

У них в кишлаке, все ходят бритыми. Если небритый, то сразу вызывает подозрение: А не террорист ли часом? Поэтому среди своих, ведут себя тише воды, ниже травы. Могут ведь и побить если что. Это они у нас быкуют, пытаясь казаться эдакими ухарями. Набожными и тд. Ну а в Ташкенте например, девушки ходят без всяких хиджабов и платков. Тюбетейку только носят. А вот у нас становятся якобы верующими да набожными на всю катушку и жен заставляют хиджаб носить. Там у себя, они не смеют даже косо посмотреть на женщин. Могут схлопотать от её братьев так, что перьев не соберут. Заставят штаны снять через голову, за оскорбление женщины.