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Непревзойденный радиус действия: российский истребитель-невидимка Су-57 теперь имеет ракету дальностью действия 3500 км.

Непревзойденный радиус действия: российский истребитель-невидимка Су-57 теперь имеет ракету дальностью действия 3500 км.

Вчера 1,1K прочитали Изображение Military Watch По сообщениям российских государственных СМИ от 31 октября, единственная в ВВС России эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 оснащена крылатой ракетой сверхдальнего радиуса действия второго класса.

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