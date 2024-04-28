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О привлечении украинских беженцев

О привлечении украинских беженцев

О привлечении украинских беженцевОтносительно споров на тему того, надо ли заниматься привлечением в Россию тех, кого кокаиновый фюрер фактически лишил украинского гражданства, то здесь необходим разумный баланс между желанием привлечь дополнительные рабочие руки в страну и соображениями безопасности, чтобы среди привлекаемых не затесались агенты украинских террористов.

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