65 лет назад на Урале погибла группа Дятлова. Какие тайны хранило уголовное дело о самой загадочной трагедии в СССР?

65 лет назад, в ночь на 2 февраля 1959 года, в приполярном Урале, на перевале между горами Холат-Сахль и Высота 908 погибли девять участников туристической группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов.
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