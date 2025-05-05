Ростовская область, 5 мая 2025. DON24.RU. Военный обозреватель телеканала «Царьград» Илья Головнев изложил план быстрого завершения спецоперации на Украине, к которому российские военные готовились три года.
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