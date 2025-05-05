Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный обозреватель рассказал о секретном «плане Б» для быстрого завершения СВО

Военный обозреватель рассказал о секретном «плане Б» для быстрого завершения СВО

Ростовская область, 5 мая 2025. DON24.RU. Военный обозреватель телеканала «Царьград» Илья Головнев изложил план быстрого завершения спецоперации на Украине, к которому российские военные готовились три года.

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