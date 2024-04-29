Патогены, в том числе супербактерии с множественной лекарственной устойчивостью, обнаружены на полах, потолках и дверных ручках больничных туалетов

Патогенные бактерии и грибки, в том числе «супербактерии» с множественной лекарственной устойчивостью, были обнаружены на полах, потолках, дверных ручках и других поверхностях больничных туалетов в Великобритании, причем больше всего пострадали туалеты для пациентов, сообщили на Глобальном конгрессе ESCMID (ESCMID Global Congress) в Барселоне, Испания.