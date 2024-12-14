Сенатор Карасин: Зурабишвили, вероятно, хочет создать себе имидж непримиримой

Действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили, отказавшаяся уходить с занимаемой должности, вероятно, хочет «создать себе имидж непримиримой и попасть в историю как символ стремления к западным ценностям любой ценой».
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