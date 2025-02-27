Трамп сообщил о планах подписать соглашение по ресурсам Украины 28 февраля

РИА Новости/В.Маевский Соглашение с Киевом, в рамках которого американская сторона станет главным партнером в разработке редкоземельных металлов, будет подписано с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 февраля.
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