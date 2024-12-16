Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Вера смелых

Недавно под статьей в МТ был разговор на тему друзей России. Говорить о дружбе в нашем понимании между странами я зареклась уже давно. Дружба - она всегда растёт из Духовности. Я не смогу дружить с нацистом, даже если это беззубый и бессильный нацист. Который хороший семьянин и даже ходит в церковь. Но когда зашёл спор о наличии стран-друзей, я на первое место поставила Ортегу из Никарагуа. Не Кубу, и даже не Венесуэлу.. В ВОВ это была Монголия, и она отдавала даже в ущерб своим жителям. Бывала там, и при воспоминании на душе всегда теплеет.. Почему Никарагуа? Не только потому, что эта страна на ВСЕХ международных площадках поддерживает нас. Да, и тогда, когда те, кого Россия содержит годами, или молчат в тряпочку, или голосуют против. Но для меня главное, как настроен народ в дружеских странах - а я встречалась и разговаривала с никарагуанцами. И это были случайные встречи. Так что Никарагуа можно ставить на первое место. Пиндосам, если напрягутся, рукой подать задавить эту страну - но , однажды получив там по хлебалу, не лезут. Решиться не только давать порты для дозаправки наших судов, но и полноценную военную базу ПРЕДЛОЖИТЬ сделать - это и БРИКСатым не далось. В том регионе второе место у Венесуэлы. Мадуро , правда, по прозорливости не Ортега, но все же!...