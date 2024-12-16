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Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Никарагуа работает над углублением стратегических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега, отвечая на вопрос, когда может состояться подписание подготовленного межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с РФ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Слава богу, что наши отношения развиваются.
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Неплохо бы разместить &quot;Орешники&quot; в Никарагуа, ведь амеры поставили уже в Польше и Румынии. В следующем году поставят в Германии. А с другой стороны, дешевле разместить эти &quot;Орешники&quot; на Чукотке или Камчатке.
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18 час.
Вера смелых
Недавно под статьей в МТ был разговор на тему друзей России. Говорить о дружбе  в нашем понимании между странами  я зареклась уже давно. Дружба - она всегда растёт из Духовности. Я не смогу дружить с нацистом, даже если это беззубый и бессильный  нацист. Который хороший семьянин и даже ходит в церковь.                                                  Но когда зашёл спор о наличии стран-друзей, я на первое место поставила Ортегу из Никарагуа. Не Кубу, и даже не Венесуэлу..   В   ВОВ это была Монголия, и она отдавала даже в ущерб своим жителям. Бывала там, и при воспоминании на душе всегда теплеет..                      Почему Никарагуа? Не только потому, что эта страна на ВСЕХ международных площадках поддерживает нас. Да, и тогда, когда те, кого Россия содержит годами, или молчат в тряпочку, или голосуют против. Но для меня главное, как настроен народ в дружеских странах - а я встречалась и разговаривала с никарагуанцами. И это были случайные встречи. Так что Никарагуа можно ставить на первое место.  Пиндосам, если напрягутся, рукой подать задавить эту страну - но , однажды получив там по хлебалу, не лезут. Решиться не только давать порты для дозаправки наших судов, но и полноценную военную базу ПРЕДЛОЖИТЬ сделать - это и БРИКСатым не далось.                     В том регионе второе место у Венесуэлы. Мадуро , правда, по прозорливости не Ортега, но все же!...
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