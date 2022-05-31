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ЕС заявил о готовности выделить Украине 9 млрд евро

ЕС заявил о готовности выделить Украине 9 млрд евро

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Евросоюз выразил готовность выделить Украине 9 миллиардов долларов евро в качестве финансовой помощи при поддержке стран-партнеров по «Большой семерке» (G7).

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