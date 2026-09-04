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Царьград

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Буданов* заявил о контактах с основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным до его гибели

Буданов* заявил о контактах с основателем ЧВК "Вагнер" Пригожиным до его гибели

Буданов подтвердил контакты с Пригожиным.Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью американской газете The New York Times заявил, что контактировал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным до его гибели.

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