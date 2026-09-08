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Царьград

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Минсельхоз России зафиксировал снижение цен на картофель на 12,3%

Минсельхоз России зафиксировал снижение цен на картофель на 12,3%

Министерство сельского хозяйства России объявило о сборе 1,6 млн тонн овощей открытого грунта к 7 сентября 2025 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

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