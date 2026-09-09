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Калужские новости

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Отряд «ЛизаАлерт» нашел 42 человека в регионе за август

Отряд «ЛизаАлерт» нашел 42 человека в регионе за август

В августе отряд «ЛизаАлерт» нашел 42 человека живыми, четверо погибли, двое все еще не найдены. Удалось установить личности нескольких дезориентированных людей и найти их родственниковОбластной филиал поисково-спасательного добровольческого отряда "ЛизаАлерт" подвел итоги своей деятельности в августе.

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