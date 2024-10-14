В России разработали решение для борьбы с запрещенным контентом в Telegram

В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram «Спрут-Информ». Разработка позволяет мониторить мессенджер для выявления ключевых слов по списку заказчика, находить экстремистский и деструктивный контент и его авторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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