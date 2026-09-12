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Мировое обозрение

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Евросоюз: газовая недостаточность чревата осенне-зимней «заморозкой»

Евросоюз: газовая недостаточность чревата осенне-зимней «заморозкой»

Биржевые котировки на газ в Европе вновь перевалили за психологическую отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров, и это только начало осеннего витка.

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