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Синнер о соперничестве с Алькарасом: «В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать»

В личных встречах счет 3:3. В прошлом году в четвертьфинале US Open Синнер упустил матчбол. «Карлос играет на очень-очень высоком уровне, как и я.

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