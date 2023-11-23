Водитель столичного такси уберегла от мошенников 86-летнюю пенсионерку

Предварительно установлено, что пожилой женщине, проживающей в Тимирязевском районе, на домашний телефон позвонила неизвестная, которая от имени ее племянницы сообщила, что стала виновницей ДТП.
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