Миниатюрный транзистор нового типа повысил точность тепловизоров в 15 раз

Учёные создали схему усиления температурной чувствительности микроболометров без замены используемых материаловУчёные разработали новый способ повысить чувствительность распространённых тепловизоров с помощью миниатюрного транзистора.
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