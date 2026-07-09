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Миниатюрный транзистор нового типа повысил точность тепловизоров в 15 раз

Миниатюрный транзистор нового типа повысил точность тепловизоров в 15 раз

Учёные создали схему усиления температурной чувствительности микроболометров без замены используемых материаловУчёные разработали новый способ повысить чувствительность распространённых тепловизоров с помощью миниатюрного транзистора.

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