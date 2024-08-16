Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Коломне 22 августа

Прием предпринимателей состоится в Коломне 22 августа по адресу: улица Октябрьской революции, 370. Представители бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Коломна Денису Петровичу.
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