Важные национальные праздники отмечают 5 декабря в России Марина ОнегинаВ преддверии Нового года, который является одним из самых ожидаемых праздников, 5 декабря также занимает важное место в календаре как в России, так и во всем мире, отмечаясь рядом значимых событий.