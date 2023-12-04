Важные национальные праздники отмечают 5 декабря в России Марина ОнегинаВ преддверии Нового года, который является одним из самых ожидаемых праздников, 5 декабря также занимает важное место в календаре как в России, так и во всем мире, отмечаясь рядом значимых событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии