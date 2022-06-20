Военное обозрение

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В центре Вашингтоне открыта стрельба по сотрудниками полиции

В центре Вашингтоне открыта стрельба по сотрудниками полиции

В Вашингтоне произошла перестрелка на уличном празднике. Во время мероприятия, которое было посвящено годовщине отмены рабства в США и проходило в центре города, неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

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