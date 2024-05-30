Теща позвала на чай с пирожками и между делом попросила отдавать ей половину моей зарплаты

Я не жлоб. Тещу люблю. Жену люблю еще сильнее. Обеим никогда ни в чем не отказывал. Да я вообще ничего не имею против того, что мужчины стабильно помогают родителям своих благоверных если не финансово, так хоть продуктово! И в моей семье до недавнего времени было именно так.
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