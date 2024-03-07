Власти города получили предостережение от УФАС

Чиновники оказывают финансовую поддержку ООО “ГУК” Смоленский УФАС направил предостережение в адрес городских властей о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а также устранению тех, которые есть на данный момент.
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