В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии планов сдерживания микоплазмы из КНР

Роспотребнадзор на данный момент не планирует введение усиленных мер проверки на границе Приморье и Китая из-за распространения микоплазменной инфекции, сообщила журналистам главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова.
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