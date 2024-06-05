Более 65% твердых бытовых отходов в Кишиневе и Бельцах могут быть преобразованы в энергию

Согласно исследованию, проведенному Проектом энергетической безопасности Республики Молдова (MESA) в отношении перспектив Республики Молдова в использовании энергии из отходов, более 65% твердых бытовых отходов, образующихся в Кишиневе и Бельцах, могут быть преобразованы в энергию.