Более 65% твердых бытовых отходов в Кишиневе и Бельцах могут быть преобразованы в энергию

Согласно исследованию, проведенному Проектом энергетической безопасности Республики Молдова (MESA) в отношении перспектив Республики Молдова в использовании энергии из отходов, более 65% твердых бытовых отходов, образующихся в Кишиневе и Бельцах, могут быть преобразованы в энергию.
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