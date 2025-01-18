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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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И математик, и поэт.

И математик, и поэт.

Образ Софьи Васильевны Ковалевской, талантливейшей женщины-математика, которая в годы темной реакции и нелепых предрассудков с необычайной смелостью и настойчивостью пробивала себе дорогу к науке и свету, еще долго будет вызывать восхищение передовых людей всего мира.

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