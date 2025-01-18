И математик, и поэт.

Образ Софьи Васильевны Ковалевской, талантливейшей женщины-математика, которая в годы темной реакции и нелепых предрассудков с необычайной смелостью и настойчивостью пробивала себе дорогу к науке и свету, еще долго будет вызывать восхищение передовых людей всего мира.