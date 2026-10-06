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Извинения Украины «недостаточные»: Сеул пригрозил отозвать посла из Киева

Извинения Украины «недостаточные»: Сеул пригрозил отозвать посла из Киева

Южная Корея рассматривает возможность отзыва своего посла с Украины после того, как Киев раскрыл информацию о передаче Сеулу северокорейских военнослужащих, попавших в плен в Курской области.

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