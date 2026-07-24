Помощь семье Собчак во Франции обернулась многолетней обидой: что рассказал Владимир Киселёв

Ксения Собчак давно привыкла к полярным оценкам своего публичного образа. Но критика звучит особенно остро, когда она исходит от людей, близко знавших её отца — бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии