TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Помощь семье Собчак во Франции обернулась многолетней обидой: что рассказал Владимир Киселёв

Помощь семье Собчак во Франции обернулась многолетней обидой: что рассказал Владимир Киселёв

Ксения Собчак давно привыкла к полярным оценкам своего публичного образа. Но критика звучит особенно остро, когда она исходит от людей, близко знавших её отца — бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии