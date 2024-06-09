Состояние школьника, выжившего в ДТП в Акшукуре остается без изменений

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, передает InAktau.kz. "Пациент до сих пор в реанимационном отделении в критически тяжёлом состоянии, без изменений",- рассказали в областном управлении здравоохранения.
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