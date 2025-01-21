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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Китайские акции выросли на решении Трампа не вводить пошлины для Китая в первый день

Китайские акции выросли после инаугурации Трампа, показав лучший результат в Азии, пишет Bloomberg. Это связано с тем, что новый президент США не стал объявлять в первый же день о введении пошлин на импорт товаров из Китая.

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