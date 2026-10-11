«Я сделал всё, что мог». Фернандо Алонсо пожаловался на медленную машину Aston Martin

«Я сделал всё, что мог». Фернандо Алонсо пожаловался на медленную машину Aston MartinAston MartinГонщик Aston Martin Фернандо Алонсо завершил Гран При Сингапура на 15-м месте.
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