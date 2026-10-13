Артиллеристы уничтожили замаскированные позиции ВСУ в Сумской области

В Минобороны России заявили, что артиллерийские расчёты 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области.
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