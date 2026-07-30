Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

В список кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации на выборах в Законодательное Собрание Пермского края была включена гражданка Украины, однако её кандидатура в итоге не прошла регистрацию, как сообщила избирательная комиссия региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии