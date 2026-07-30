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Аргументы и Факты

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Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

В список кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации на выборах в Законодательное Собрание Пермского края была включена гражданка Украины, однако её кандидатура в итоге не прошла регистрацию, как сообщила избирательная комиссия региона.

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