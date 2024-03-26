Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что Запад вмешался в конфликт на Украине не из-за заботы о стране или любви к украинцам, а преследуя собственные интересы.
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