В Польше анонсированы «важные переговоры» по Украине

Стараясь перехватить новые инициативы по Украине, исходящие от возвращающегося в Белый дом Трампа, европейские союзники по коалиции создают свою собственную повестку, собираясь помешать разрешению конфликта между Киевом и Москвой.
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